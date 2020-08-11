11.08.2020 12:34

Открывать в Харькове больницы второй очереди нет необходимости - облздрав

Количество пациентов, находящихся в стационарах опорных больниц Харьковской области недостаточно, чтобы открывать вторую очередь медучреждений.



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Об этом на брифинге 11 августа заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

По его словам, всего в больницах региона, определенных для лечения пациентов с COVID-19 находится 518 пациентов: из них 265 в областной взрослой больнице и еще семь в детской. 86 пациентов в диспансере радиационной защиты, другие - в городских и районных больницах в области. Такое количество больных не требует открытия второй волны опорных больниц:

"Если будем распылять с больных коронавирусом пациентов по всем больницам, это будет приводить к увеличению количества пациентов, которые будут нуждаться в помощи. Больные локализованны сейчас в одном месте", - сказал Бондарчук.

Зато сейчас в Харькове готовят отделения городских больниц, куда переводить пациентов с инфекционной больницы на долечивание, говорит Бондарчук:

"Город Харьков определяет еще отделения, которые могут оказывать помощь пациентам, которые будут переводиться из инфекционной больницы для продолжения лечения в городских больницах. Полная сотрудничество с городом и городским департаментом у нас есть".

Почти двукратный рост количества COVID-положительных людей в сутки, которое началось на прошлой неделе, Бондарчук называет "плавным". Потому что количество пациентов, находящихся в стационаре, существенно не изменилась. Увеличение количества инфицированных в облздраве связывают с увеличением количества тестов.

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