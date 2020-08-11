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11.08.2020  12:34   

Открывать в Харькове больницы второй очереди нет необходимости - облздрав

Количество пациентов, находящихся в стационарах опорных больниц Харьковской области недостаточно, чтобы открывать вторую очередь медучреждений.


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Об этом на брифинге 11 августа заявил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

По его словам, всего в больницах региона, определенных для лечения пациентов с COVID-19 находится 518 пациентов: из них 265 в областной взрослой больнице и еще семь в детской. 86 пациентов в диспансере радиационной защиты, другие - в городских и районных больницах в области. Такое количество больных не требует открытия второй волны опорных больниц:

"Если будем распылять с больных коронавирусом пациентов по всем больницам, это будет приводить к увеличению количества пациентов, которые будут нуждаться в помощи. Больные локализованны сейчас в одном месте", - сказал Бондарчук.

Зато сейчас в Харькове готовят отделения городских больниц, куда переводить пациентов с инфекционной больницы на долечивание, говорит Бондарчук:

"Город Харьков определяет еще отделения, которые могут оказывать помощь пациентам, которые будут переводиться из инфекционной больницы для продолжения лечения в городских больницах. Полная сотрудничество с городом и городским департаментом у нас есть".

Почти двукратный рост количества COVID-положительных людей в сутки, которое началось на прошлой неделе, Бондарчук называет "плавным". Потому что количество пациентов, находящихся в стационаре, существенно не изменилась. Увеличение количества инфицированных в облздраве связывают с увеличением количества тестов.

что известно

  • Запас коек в Харьковской инфекционной больницы на 11 августа - до 150 коек, в диспансере радиационной защиты - 24 кровати - Бондарчук.
  • Утром 11 августа на Харьковщине зафиксировали 129 новых подтвержденных случаев коронавируса. 16 человек выздоровели, двое - умерли.
  • В реанимационном отделении Харьковской областной инфекционной больницы, рассчитанной на 12 пациентов, на утро 10 августа находилось 16 пациентов - врач-анестезиолог.
  • 7 августа на лечении в Харьковской областной инфекционные больницы находились 237 пациентов с диагнозом COVID-19.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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