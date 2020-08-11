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11.08.2020  10:50   

Харьковская область не соответствует критериям ослабления карантина

Второй день подряд в нашем регионе больше 11% выявление заболеваемости.


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По состоянию на 10 августа наш регион в числе восьми, где не соответствуют норме критерии, нужные для ослабления карантина. Данные опубликованы на сайте Министерства охраны здоровья. 

В МОЗ считают, что в Харьковской области превышен критерий выявления заболеваемости (14,08% при норме не более 11%). В норме динамика роста (8,78% при норме не более 10%), загруженность коек (27,86% при норме не более 50%) и охват тестирования (71,51 на 100 тысяч человек при норме не менее 24 на 100 тысяч).

Помимо Харьковской области, карантин нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.

В Харьковской области по состоянию на утро 11 августа зарегистрировано 5 030 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в областном лабораторном центре. За прошедшие сутки было выявлено 129 новых заболевших. 

"Больше всего заболевших - 99 человек - в городе Харькове. Еще 5 заболевших зарегистрировали в Золочевском районе, по 4 заболевших - в Краснокутском, Первомайском районах, по 3 заболевших - в Харьковском, Волчанском, Двуречанском районах, по 2 - в Богодуховском, Чугуевском районах, по 1 - в Коломакском, Нововодолажском, Змиевском, Великобурлукском, Изюмском, Балаклейском районах", - сообщили в лабораторном центре. 

Источник:   КТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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