Коронавирус: Госпродпотребслужба выявляет нарушителей карантина

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжается контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования.
За неделю с 3 по 7 августа осуществлено 1318 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли, агропродовольственных рынков и других объектов. Нарушения выявлены на 529 (40%) объектах.
Для устранения выявленных нарушений выдано 529 предписаний и предложений, 40 ответственных лиц привлечены к административной ответственности, проинформированы органы местной власти - 54, правоохранительные органы – 16.
Во исполнение решений региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 03.07.2020 №17 и от 30.07.2020 № 19 проводится совместная работа с органами местной власти и правоохранительными органами по контролю соблюдения противоэпидемических мероприятий в заведениях общественного питания, общественном транспорте и развлекательных заведениях (ночных клубах). Всего проведено 221 совместные проверки.
Во время проверок выявлялись факты пренебрежения посетителями использованием средств защиты, в частности, отсутствие или неверное ношение защитных масок, отсутствие защитных очков на работниках, отсутствие контейнеров для сбора использованных масок, не проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 2:00 и другие.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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