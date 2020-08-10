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10.08.2020  13:05   

У Харкові - 95 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 10 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 3 802 випадки захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 6 756 підозр на COVID-19, з яких 4 901 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 79 осіб, із них 68 - жителі Харкова. Також за цей час 2 514 пацієнтів одужали, 144 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків коронавіруса. Загалом в Україні - 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 922 осіб померли, 44 359 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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