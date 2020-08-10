У Харкові - 95 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 10 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 3 802 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 6 756 підозр на COVID-19, з яких 4 901 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 79 осіб, із них 68 - жителі Харкова. Також за цей час 2 514 пацієнтів одужали, 144 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків коронавіруса. Загалом в Україні - 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 922 осіб померли, 44 359 - одужали.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажность:
давление:
ветер: