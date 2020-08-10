10.08.2020 13:05

У Харкові - 95 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 10 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 3 802 випадки захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 6 756 підозр на COVID-19, з яких 4 901 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 79 осіб, із них 68 - жителі Харкова. Також за цей час 2 514 пацієнтів одужали, 144 - померли.



За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні зафіксовано 1 008 нових випадків коронавіруса. Загалом в Україні - 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 922 осіб померли, 44 359 - одужали.