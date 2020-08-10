Коронавирус: Харьков «исправил» один показатель для ослабления карантина

По состоянию на 10 августа превышен процент выявления заболевших.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 15,00% при норме меньше 11%.
В то же время показатель динамики роста выявления заболеваний наконец-то вошел в норму: он составляет 8,43% при норме меньше 10%.
Два других показателя в пределах нормы:
– загруженность коек: 27,14% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 71,56 при норме более 24 на 100 тысяч населения.
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