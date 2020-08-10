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10.08.2020  11:01   

Коронавирус: Харьков «исправил» один показатель для ослабления карантина

По состоянию на 10 августа превышен процент выявления заболевших.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 15,00%  при норме меньше 11%.

В то же время показатель динамики роста выявления заболеваний наконец-то вошел в норму: он составляет 8,43% при норме меньше 10%.

Два других показателя в пределах нормы:

– загруженность коек: 27,14% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 71,56 при норме более 24 на 100 тысяч населения.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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