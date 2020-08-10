10.08.2020 11:01

Коронавирус: Харьков «исправил» один показатель для ослабления карантина

По состоянию на 10 августа превышен процент выявления заболевших.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 15,00% при норме меньше 11%.



В то же время показатель динамики роста выявления заболеваний наконец-то вошел в норму: он составляет 8,43% при норме меньше 10%.



Два других показателя в пределах нормы:



– загруженность коек: 27,14% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 71,56 при норме более 24 на 100 тысяч населения.