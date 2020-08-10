10.08.2020 10:40

В Минздраве пояснили, кто должен следить за «подозрительными» случаями Covid-19 в школе

Обязанность сообщать о возможном заболевании детей Covid-19 в школах лежит на руководстве школы.



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Об этом во время брифинга 10 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

- У нас достаточно четко разработанные правила. В них обозначено, что обязанность относительно выявления, соблюдение определенных правил у выявленных детей с признаками респираторных заболеваний лежит на руководстве школ. (Разработано) как проводить термоскрининг, как обращаться в больницы, в какие сроки, - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что правила не только обозначены, но и "донесены Минобразования до своих структурных подразделениях в областях, чтобы те в свою очередь донесли это в школы". Министр отметил, что ответственность за соответствие разработанных Минздравом норм лежит на руководстве школ и на их собственниках.

- Санитарные нормы и правила, которые были разработаны и донесены, их нужно придерживаться. Потому что за их выполнением стоит безопасность учеников. Это здоровье наших детей, - подытожил Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за последние сутки коронавирусом заболели 65 детей. За все время пандемии вирус подтвердили у 5 713 малышей. В целом же Covid-19 подтвердили уже у 81 957 украинцев.

При этом Степанов отдельно обратил внимание на увеличение количества больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. А в Украине в больницы доставляют лишь тех, у кого болезнь протекает в средней или тяжелой форме.

- Несмотря на то, что (вчера было – ред.) воскресенье, а в этот день всегда меньше людей обращается, у нас госпитализировано 202 человека. Это очень много. У нас растет количество людей которые госпитализируется, - отметил Степанов.

Ранее в МОН обнародовали официальные рекомендации для проведения учебного процесса в условиях пандемии коронавируса с 1 сентября 2020 года. Кроме социального дистанцирования, масок и антисептиков детей ожидают и другие нововведения.