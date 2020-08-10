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10.08.2020  10:36   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6756 подозрений на COVID-19, в том числе 123 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 10 августа в области лабораторно подтвержден 4901 (+116 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 144 (+2 за сутки) человек скончались, 2514 (+42) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3802 (+95) человек.

При этом 79 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 68), 1776 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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