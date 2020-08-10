Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6756 подозрений на COVID-19, в том числе 123 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 10 августа в области лабораторно подтвержден 4901 (+116 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 144 (+2 за сутки) человек скончались, 2514 (+42) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3802 (+95) человек.
При этом 79 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 68), 1776 опровергнуто.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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