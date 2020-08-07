Трое умерших и 146 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6347 подозрений на COVID-19, в том числе 158 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 7 августа в области лабораторно подтвержден 4527 (+146 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 139 (+3 за сутки) человек скончались, 2407 (+16) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 3485 (+121) человек.
При этом 86 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 79), 1734 опровергнуто.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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