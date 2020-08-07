Главная Новости Медицина Трое умерших и 146 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 августа
07.08.2020  11:25   

Трое умерших и 146 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6347 подозрений на COVID-19, в том числе 158 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 7 августа в области лабораторно подтвержден 4527 (+146 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 139 (+3 за сутки) человек скончались, 2407 (+16) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 3485 (+121) человек.

При этом 86 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 79), 1734 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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