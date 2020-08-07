07.08.2020 11:25

Трое умерших и 146 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 7 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 6347 подозрений на COVID-19, в том числе 158 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 7 августа в области лабораторно подтвержден 4527 (+146 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 139 (+3 за сутки) человек скончались, 2407 (+16) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 3485 (+121) человек.



При этом 86 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 79), 1734 опровергнуто.