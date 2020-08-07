07.08.2020 10:45

Минздрав Украины прокомментировал вспышку заболеваемости коронавирусом (ВИДЕО)

В Украине изменился ход коронавирусной болезни, украинцы начали ее трудно переносить. Следовательно, увеличивается количество госпитализированных и летальных случаев.



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Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН .

"У нас очень много стало сложных случаев, начало меняться течение болезни, очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся: до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать по соблюдению правил", - сказал Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 1453 человек , из них 103 ребенка и 93 медика.