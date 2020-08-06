У Харкові - 127 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 6 серпня в Харкові з початку епідемії зареєстрований 3 361 випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 6 189 підозр на COVID-19, з яких 4 381 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 82 особи, з них 77 - жителі Харкова. Також за цей час 2 391 пацієнт одужав, 136 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 серпня в Україні зафіксовано 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом в Україні - 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 819 осіб померли, 42 524 - одужали.
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