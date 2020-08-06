06.08.2020 08:42

Ірина Зубкова: Харків'яни не носять маски - зростає кількість хворих на COVID-19

Зростання захворюваності на коронавірус у Харкові пояснюється ігноруванням городянами протиепідемічних вимог.



// city.kharkov.ua

Про це в ефірі програми «Харьковские известия» 5 серпня заявила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства у місті Харкові Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова.

Так вона прокоментувала той факт, що у Харкові за останню добу було зареєстровано 133 нових випадки захворювання на коронавірус.



«Зростання захворюваності свідчить про розгортання епідпроцесу. І якщо в рамках жорсткого карантину реєструвалося від 20 до 40 випадків, то зараз показники зросли в багато разів. Це пов'язано з тим, що харків'яни абсолютно невідповідально ставляться до постанов головного санітарного лікаря України та Кабміну. Якщо в цих документах заборонено перебувати у громадських місцях, у транспорті без масок, то люди часто ігнорують ці вимоги», - зазначила Ірина Зубкова.



Вона нагадала, що зараз Харків знаходиться у так званій «зеленій зоні», коли карантинні вимоги мінімальні.



«Кожні 5-7 днів визначається, у якій зоні знаходиться регіон. Критерії, за якими визначається епідситуація, - завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, процес виявлення хворих, динаміка захворюваності. Якщо хоч за одним показником є перевищення, то регіон можуть перевести в іншу зону - «жовту», «помаранчеву» або «червону». З Харковом може таке трапитися, бо захворюваність зростає, динаміка позитивна. Тому нам потрібно максимально дотримуватися усіх протикарантинних вимог», - зазначила Ірина Зубкова.



Також вона повідомила, що з настанням осені показники захворюваності на COVID-19 можуть вирости, оскільки цей час є традиційним для сезонних захворювань.