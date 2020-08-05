05.08.2020 15:01

В Печенежском водохранилище нашли кишечную палочку: список грязных пляжей Харьковщины

По состоянию на 5 августа под запрет для купания попали пять объектов в городе и области.



// Википедия

По результатам санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания пляжа пгт Печенеги на Печенежском водохранилище, обнаружено сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (21000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим медики не рекомендуют купание в этом водоеме.



В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны купания пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, зоны отдыха в пгт. Красноград на р. Берестовой, городского пляжа г. Изюм и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове.



Итак, не рекомендуются для купания пляжи:



– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9 500 при норме не более 5000 на литр)



– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)



– пляж пгт Печенеги, Печенежское водохранилище (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)



– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)



– городской пляж г. Изюм на р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6 200 при норме не более 5000 на литр).



По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая обновляется в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.



