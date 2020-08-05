05.08.2020 09:13

Коронавирус: сколько свободных коек осталось в реанимациях опорных больниц

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больнице - 242 пациента с коронавирусом и подозрением на него.



//suspilne.media

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа во реанимации остались свободными два из 12 мест. За прошедшие сутки в заведения попали 35 новых пациентов, пишет Суспільне. Харьков.



«С подтвержденным диагнозом – 206 пациентов. Если количество больных будет увеличиваться, то в детской инфекционной больнице уже есть отремонтированные палаты с кислородом. От 80 до 120 больных мы можем госпитализировать», - сказал Нартов.



Реанимация областного диспансера радиационной защиты сейчас заполнена. Там лечат шестерых пациентов, говорит директор заведения Ирина Пирогова. По ее словам, для больных COVID осталось не более десяти свободных коек.



«Затем нам придется уже открывать еще один этаж, но к этому мы тоже готовы. Нужно будет формировать еще несколько бригад медиков. Нам очень не хватает медсестер и санитарок», - говорит Пирогова.