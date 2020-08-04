Харьковчан начнут прививать от пневмонии

Министерство здравоохранения планирует расширить календарь прививок и добавить туда вакцину от пневмококковой инфекции.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на онлайн-брифинге во вторник, 4 августа.
Добавление такой вакцины запланировано на 2022 год. В Минздраве намерены обсудить вопрос о выделении для этого бюджетных средств с Минфином.
Также Ляшко напомнил населению о том, что нужно вовремя вакцинироваться от гриппа.
"Мы призываем вакцинироваться от гриппа, для того чтобы исключить возможность коинфицирования, когда одновременно человек может заразиться и гриппом, и коронавирусом. Для того чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку профилактика от гриппа позволит нам исключать (грипп), у которого достаточно схожие симптомы с коронавирусной болезнью", - отметил он.
Справка: пневмококковая инфекция вызывается бактерией, которая является причиной целого ряда общих заболеваний: пневмонии, синусита, сепсиса и других.
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