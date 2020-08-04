Растворимый супчик с наполнителем для подгузников производили под Харьковом

Продукт предназначался для экспорта в Болгарию, но не исключено его появление на местных прилавках.
О выявлении неавторизованной пищевой добавки полиакрилат натрия в супах быстрого приготовления, которые экспортировались из Украины (производитель ООО «Кухарь», ул. Березовская 1, поселок Березовское, Дергачевский р-н, Харьковская обл.) в Болгарию (импортер: EOOD Didenko Vosvvlns) 17 ибля сообщила система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF).
В случае выявления указанного груза в обороте, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управлений (отделов) Главного управления Госпродпотребслужбы.
Справка. Полиакрилат натрия — натриевая соль полиакриловой кислоты, абсорбент. Сферы применения: моющие средства, загустители, в составе различных красок, искусственный снег, гели для ванн, сверхабсорбирующие полимеры, созданные на основе полиакрилата натрия, являются основным наполнителем детских подгузников.
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