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04.08.2020  14:02   

У Харкові - 124 нових випадки захворювання на коронавірус

Станом на 4 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстрований 3 101 випадок захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 861 підозра на COVID-19, з яких 4 092 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 84 людини, з них 78 - жителі Харкова. Також за цей час 2 291 пацієнт одужав, 134 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 серпня в Україні зафіксовано 1061 новий випадок COVID-19. Загалом в Україні - 74 219 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 1 764 людини померли, 40 613 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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