04.08.2020 11:28

В Минздраве рассказали, куда жаловаться, если в больнице "исчезли" бесплатные прививки

По данным главного санитарного врача, все необходимые вакцины закуплены.



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Государство закупило все необходимые вакцины. Все они – хорошего качества и дожны делаться бесплатно. Получить их можно в государственных кабинетах прививок или частных родильных домах, если они заключили договор с НСЗУ. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

- Мы понимаем, что сегодня есть страхи делать прививки в рамках пандемии. Но есть решение и рекомендации экспертов относительно вакцинации. Есть четкие правила, как именно делать прививки во время пандемии, - отметил Ляшко.

По его времени, чтобы максимально обезопасить себя, нужно дистанционно договориться с врачом о времени вакцинации. При этом в больнице должны быть отдельные маршруты передвижения больных и людей, приходящих на прививки.

- При посещения кабинета врача, несмотря на все усилия, все-таки существует риск заболеть коронвирусом. Поэтому мы должны помнить о маске, придерживаться дистанции и обрабатывать руки антисептиком, - добавил Ляшко.

Он добавил, что государство на данный момент закуплены все вакцины. Все они качественные и бесплатные.

- Если Вас отказывают делать прививки или говорят, что их нет- обращайтесь на горячую линию – 16 - 77. Будем оперативно реагировать, чтобы недопускать таких случаев, потому что вакцина есть, - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что в первом полугодии текущего года в Украине значительно снизился уровень вакцинации населения. Самая критическая ситуация в Днепропетровской (-47%), также "плохая" ситуация - в Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Харьковской областях.