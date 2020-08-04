Коронавирус: в областной инфекционке создадут дополнительное отделение реанимации

Для этого уже определили помещение, в ближайшее время начнется его реконструкция.
«Существующее отделение интенсивной терапии инфекционки рассчитано на 6 коек. Сегодня мы развернули там уже 12 коек. Понятно, что в таких условиях медицинским работникам крайне трудно работать. Поэтому в ближайшее время мы начнем реконструкцию одного из отделений больницы для увеличения возможности принимать тяжелых больных», - рассказал заместитель председателя ХОГА.
По словам директора инфекционки Павла Нартова, поток пациентов с коронавирусной болезнью не уменьшается. Больница практически все время переполнена.
«Потребность расширять отделение интенсивной терапии есть. Мы выделили помещение и вместе с областной администрацией решаем вопрос о проекте реконструкции», - отметил директор учреждения.
На сегодня в больнице, рассчитанной на 240 коек, находятся 238 больных.
«На выходные количество больных всегда больше, потому что мы не выписываем тех, кто выздоровел. Но в принципе постоянно до 240 больных мы на себя берем», - уточнил Павел Нартов.
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