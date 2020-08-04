Коронавирус: в областной инфекционке создадут дополнительное отделение реанимации

04.08.2020 09:21

Для этого уже определили помещение, в ближайшее время начнется его реконструкция.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

«Существующее отделение интенсивной терапии инфекционки рассчитано на 6 коек. Сегодня мы развернули там уже 12 коек. Понятно, что в таких условиях медицинским работникам крайне трудно работать. Поэтому в ближайшее время мы начнем реконструкцию одного из отделений больницы для увеличения возможности принимать тяжелых больных», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

По словам директора инфекционки Павла Нартова, поток пациентов с коронавирусной болезнью не уменьшается. Больница практически все время переполнена.

«Потребность расширять отделение интенсивной терапии есть. Мы выделили помещение и вместе с областной администрацией решаем вопрос о проекте реконструкции», - отметил директор учреждения.

На сегодня в больнице, рассчитанной на 240 коек, находятся 238 больных.

«На выходные количество больных всегда больше, потому что мы не выписываем тех, кто выздоровел. Но в принципе постоянно до 240 больных мы на себя берем», - уточнил Павел Нартов.