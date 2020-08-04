Главная Новости Медицина Коронавирус: в областной инфекционке создадут дополнительное отделение реанимации
04.08.2020  09:21   

Коронавирус: в областной инфекционке создадут дополнительное отделение реанимации

Для этого уже определили помещение, в ближайшее время начнется его реконструкция.


// Укринформ
Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

«Существующее отделение интенсивной терапии инфекционки рассчитано на 6 коек. Сегодня мы развернули там уже 12 коек. Понятно, что в таких условиях медицинским работникам крайне трудно работать. Поэтому в ближайшее время мы начнем реконструкцию одного из отделений больницы для увеличения возможности принимать тяжелых больных», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

По словам директора инфекционки Павла Нартова, поток пациентов с коронавирусной болезнью не уменьшается. Больница практически все время переполнена.

«Потребность расширять отделение интенсивной терапии есть. Мы выделили помещение и вместе с областной администрацией решаем вопрос о проекте реконструкции», - отметил директор учреждения.

На сегодня в больнице, рассчитанной на 240 коек, находятся 238 больных.

«На выходные количество больных всегда больше, потому что мы не выписываем тех, кто выздоровел. Но в принципе постоянно до 240 больных мы на себя берем», - уточнил Павел Нартов.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, областная инфекционная больница, реанимация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Медицина У Харкові - 124 нових випадки захворювання на коронавірус 04.08 Медицина Антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 августа 04.08 Образование Новий навчальний рік – нові санітарні правила
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 