03.08.2020 14:28

«Харьковоблэнерго» закрыли для посетителей из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников

В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные здания предприятия запрещается.



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«С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и в связи с выявлением случаев заболевания среди работников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные зданий по адресам: г.. Харьков, ул. Плехановская, 149 и ул. Плехановская, 126/2 до 14 августа запрещен», — говорится в сообщении.

В облэнерго просят потребителей с пониманием отнестись к ситуации. Для решения неотложных вопросов электроснабжения использовать дистанционные способы общения с сотрудниками предприятия.