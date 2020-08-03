«Харьковоблэнерго» закрыли для посетителей из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников

В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные здания предприятия запрещается.
«С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и в связи с выявлением случаев заболевания среди работников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные зданий по адресам: г.. Харьков, ул. Плехановская, 149 и ул. Плехановская, 126/2 до 14 августа запрещен», — говорится в сообщении.
В облэнерго просят потребителей с пониманием отнестись к ситуации. Для решения неотложных вопросов электроснабжения использовать дистанционные способы общения с сотрудниками предприятия.
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