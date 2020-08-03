Главная Новости Медицина «Харьковоблэнерго» закрыли для посетителей из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников
03.08.2020  14:28   

«Харьковоблэнерго» закрыли для посетителей из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников

В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные здания предприятия запрещается.


://facebook.com

«С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и в связи с выявлением случаев заболевания среди работников АО «Харьковоблэнерго» доступ потребителей в административные зданий по адресам: г.. Харьков, ул. Плехановская, 149 и ул. Плехановская, 126/2 до 14 августа запрещен», — говорится в сообщении.

В облэнерго просят потребителей с пониманием отнестись к ситуации. Для решения неотложных вопросов электроснабжения использовать дистанционные способы общения с сотрудниками предприятия.

Источник:   oblenergo.kharkov
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 