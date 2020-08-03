Главная Новости Медицина У Харкові - 68 нових випадків захворювання на коронавірус
03.08.2020  15:31   

У Харкові - 68 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 3 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 977 випадків захворювання на коронавірус (на 30 липня - 2 909 випадків).


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 718 підозр на COVID-19, з яких 3 948 випадків підтверджені. Під підозрою залишаються 100 осіб, з них 91 - житель Харкова. Також за цей час 2 256 пацієнтів одужали, 132 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 738 людей померли, 39 876 - одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.08 Криминал и происшествия В харьковских СИЗО разрешили карантинные свидания - в основном с правозащитниками, а не родственниками 03.08 Криминал и происшествия Госпотребслужба обнаружила нарушения по COVID-19 в половине из проверенных подразделений региональных водоканалов Харьковщины 03.08 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 августа
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 