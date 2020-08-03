У Харкові - 68 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 3 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 977 випадків захворювання на коронавірус (на 30 липня - 2 909 випадків).
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 718 підозр на COVID-19, з яких 3 948 випадків підтверджені. Під підозрою залишаються 100 осіб, з них 91 - житель Харкова. Також за цей час 2 256 пацієнтів одужали, 132 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 738 людей померли, 39 876 - одужали.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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