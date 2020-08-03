03.08.2020 15:31

У Харкові - 68 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на 3 серпня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 977 випадків захворювання на коронавірус (на 30 липня - 2 909 випадків).



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Загалом у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 718 підозр на COVID-19, з яких 3 948 випадків підтверджені. Під підозрою залишаються 100 осіб, з них 91 - житель Харкова. Також за цей час 2 256 пацієнтів одужали, 132 - померли.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 738 людей померли, 39 876 - одужали.