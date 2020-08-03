03.08.2020 14:31

Карта грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

По состоянию на 3 августа под запрет для купания попали четыре объекта в городе и области.



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По результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания пляжа «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка и зоны отдыха в пгт. Красноград на р. Берестовой, обнаружено сверхнормативный содержание лактозоположительных кишечных палочек (соответственно 24 000 и 70000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим рекомендуем купание в этих водоемах.



В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны купания городского пляжа г. Изюм и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове.

По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.



Итак, не рекомендуются для купания пляжи:



– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9 500 при норме не более 5000 на литр)



– городской пляж г. Изюм на р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр).



– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)



– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)



По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.