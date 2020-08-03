03.08.2020 13:04

Скорая вернула к жизни девушку с эпилептическим припадком

Жизнь 17-летней жительницы. Харькова спасена благодаря проведению успешной реанимации бригадой ЭМП 701.



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Вызов к молодой девушке, инвалиду детства поступил 2 августа в 22:40, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время госпитализации, в результате эпилиптического припадка, у больной произошла клиническая смерть. Бригада ЭМП сразу начала реанимационные мероприятия.

Жизни девушки была спасена, больную госпитализировали в лечебное учреждение.