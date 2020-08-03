Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5718 подозрений на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3948 (+82 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 132 (+1 за сутки) человека скончались, 2256 (+68) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2977 (+68) человек.
При этом 100 случаев остается под подозрением (в Харькове – 91), 1670 опровергнуто.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
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