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03.08.2020  10:35   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5718 подозрений на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3948 (+82 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 132 (+1 за сутки) человека скончались, 2256 (+68) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2977 (+68) человек.

При этом 100 случаев остается под подозрением (в Харькове – 91), 1670 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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