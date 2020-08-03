03.08.2020 10:35

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5718 подозрений на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3948 (+82 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 132 (+1 за сутки) человека скончались, 2256 (+68) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2977 (+68) человек.



При этом 100 случаев остается под подозрением (в Харькове – 91), 1670 опровергнуто.