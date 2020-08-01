01.08.2020 10:52

Один умерший и 86 заболевших: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5538 подозрений на COVID-19, в том числе 93 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3790 (+86 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 128 (+1 за сутки) человек скончались, 2172 (+20) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2844 (+66) человек.



При этом 101 случай остается под подозрением (в Харькове – 97), 1647 опровергнуто.



