Один умерший и 86 заболевших: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5538 подозрений на COVID-19, в том числе 93 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3790 (+86 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 128 (+1 за сутки) человек скончались, 2172 (+20) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2844 (+66) человек.
При этом 101 случай остается под подозрением (в Харькове – 97), 1647 опровергнуто.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажность:
давление:
ветер: