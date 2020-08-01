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01.08.2020  10:52   

Один умерший и 86 заболевших: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 августа

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5538 подозрений на COVID-19, в том числе 93 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 31 июля в области лабораторно подтвержден 3790 (+86 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 128 (+1 за сутки) человек скончались, 2172 (+20) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2844 (+66) человек.

При этом 101 случай остается под подозрением (в Харькове – 97), 1647 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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