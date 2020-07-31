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31.07.2020  14:32   

У Харкові - 71 новий випадок захворювання на коронавірус

Станом на 31 липня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 778 випадків захворювання на коронавірус (на 30 липня - 2 707 випадків).


// city.kharkov.ua

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

Всьогоу Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 445 підозр на COVID-19, з яких 3 704 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 111 осіб, з них 105 - жителі Харкова. Також за цей час 2 152 пацієнти одужали, 127 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 1 693 людини померли, 38 752 пацієнти одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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