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30.07.2020  14:41   

Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 30 июля в регионе не превышен ни один из показателей.


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Данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже восьмой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.

Так, по состоянию на 30 июля загруженность коек в регионе составляет 21,27% при норме быть менее 50%.

Охват тестированием – 53,33 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).

Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,74%  при норме меньше 11%.

Динамика заболеваемости составляет -1,60% при норме менее 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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