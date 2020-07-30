Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 30 июля в регионе не превышен ни один из показателей.
Данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже восьмой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.
Так, по состоянию на 30 июля загруженность коек в регионе составляет 21,27% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 53,33 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,74% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -1,60% при норме менее 10%.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажность:
давление:
ветер: