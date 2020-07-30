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30.07.2020  11:51   

Чем дышит Харьков: результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха

Харьковский областной лабораторный центр обнародовал полуголовые данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, в местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей, в местах отдыха населения на территории административных районов области и в городе Харькове.


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В течение 6 месяцев 2020 года всего было исследовано 10442 пробы атмосферного воздуха на соответствие требованиям гигиенического норматива «Предельно допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ обнаружено в 342 пробах (3,3%).

На границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в том числе по результатам ведомственного лабораторного контроля, исследованы 6158 проб атмосферного воздуха, из них 4 пробы с превышением ПДК (0,1%).

В местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей исследовано 3720 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК 338 проб (9,1%). Установлено превышение ПДК содержания пыли в 1,1-1,5 раза, углерода оксида в 1,1-1,4 раза, ангидрида сернистого в 1,3-1,4 раза, азота диоксида в 1,1-1,9 раза .

В местах отдыха населения исследовано 564 пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК не обнаружено.

На территории города Харькова всего было исследовано 4190 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК 132 пробы (3,2%), в том числе:

- на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в том числе по результатам ведомственного лабораторного контроля, исследованы 2354 пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК не обнаружено;

- в местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей исследовано 1488 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК 132 (8,9%) - установлено превышение ПДК содержания пыли в 1,1-1,3 раза, углерода оксида в 1,1-1,2 раза, формальдегида в 1,1-1,3 раза, бензола в 1,9-2,7 раза;

- в местах отдыха населения исследовано 348 проб атмосферного воздуха, превышение ПДК не обнаружено.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  воздух, харьков
 
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