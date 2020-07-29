29.07.2020 10:47

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5261 подозрения на COVID-19, в том числе 85 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 29 июля в области лабораторно подтвержден 3549 (+63 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 124 (+1 за сутки) человека скончались, 2064 (+42) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2640 (+45) человек.



При этом 122 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 119), 1590 опровергнуто.