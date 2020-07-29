Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5261 подозрения на COVID-19, в том числе 85 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 29 июля в области лабораторно подтвержден 3549 (+63 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 124 (+1 за сутки) человека скончались, 2064 (+42) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2640 (+45) человек.
При этом 122 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 119), 1590 опровергнуто.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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