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29.07.2020  10:47   

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5261 подозрения на COVID-19, в том числе 85 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 29 июля в области лабораторно подтвержден 3549 (+63 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 124 (+1 за сутки) человека скончались, 2064 (+42) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2640 (+45) человек.

При этом 122 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 119), 1590 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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