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29.07.2020  09:17   

Две женщины заразились ботулизмом

Заболевшие ели вяленого леща, купленного в харьковском магазине.


//migreview.com

27- 28 июля в лабораторный центр поступили экстренные сообщения о новом случае ботулизма у жительницы Краснограда и ее родственницы из Харькова.

Это уже третий случай этого заболевания в текущем году на Харьковщине с двумя пострадавшими, отметили в учреждении.

В ходе расследования установлено, что женщины, 1990 и 1976 года рожления, 24 июля ели вяленого непотрошенного леща, купленного в торговой сети Харькова.

Первые симптомы заболевания (головная боль, слабость) появились в одной из женщин через сутки после употребления рыбы. В течение двух дней она лечилась самостоятельно, самочувствие не улучшалось, у больного появилась сухость во рту, резкая слабость, двоение в глазах. Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу с  диагнозом «ботулизм», женщине введена противоботулиническая сыворотка и проводится симптоматическое лечение. Ее состояние средней степени тяжести.

28 июля (на 4 сутки после употребления) госпитализировали вторую женщину с диагнозом «ботулизм». Пострадавшей также введена противоботулиническая сыворотка, состояние средней степени тяжести.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра проводятся исследования сыворотки крови больных и остатков вяленой рыбы лещ на наличие ботулотоксина.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  ботулизм
 
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