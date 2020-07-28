28.07.2020 15:32

Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 28 июля в регионе не превышен ни один из показателей.



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Данные, опубликованные сегодня на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже шестой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.



Так, по состоянию на 28 июля загруженность коек в регионе составляет 18,22% при норме быть менее 50%.



Охват тестированием – 50,71 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).



Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,66% при норме меньше 11%.



Динамика заболеваемости составляет -15,68% при норме менее 10%.