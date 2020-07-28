Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 28 июля в регионе не превышен ни один из показателей.
Данные, опубликованные сегодня на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже шестой день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.
Так, по состоянию на 28 июля загруженность коек в регионе составляет 18,22% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 50,71 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,66% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -15,68% при норме менее 10%.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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