У Харкові - 51 новий випадок захворювання на коронавірус

Станом на 28 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 595 випадків захворювання на коронавірус (27 липня - 2 544 випадки).
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 176 підозр на COVID-19, з яких 3 486 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 128 осіб, з них 122 - жителі Харкова. Також за цей час 2 022 пацієнти одужали, 123 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 липня в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 629 людей померли, 36 744 пацієнти одужало.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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