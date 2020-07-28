28.07.2020 14:33

У Харкові - 51 новий випадок захворювання на коронавірус

Станом на 28 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 595 випадків захворювання на коронавірус (27 липня - 2 544 випадки).



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 176 підозр на COVID-19, з яких 3 486 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 128 осіб, з них 122 - жителі Харкова. Також за цей час 2 022 пацієнти одужали, 123 - померли.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 липня в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 66 575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 629 людей померли, 36 744 пацієнти одужало.