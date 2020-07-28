Главная Новости Медицина Мужчину укусила змея на пляже базы отдыха под Харьковом
28.07.2020  11:01   

Мужчину укусила змея на пляже базы отдыха под Харьковом

ИНцидент произошел днем 27 июля.


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В 14:22 в службу «103» поступил вызов в одно из сел Волчанского района по поводу укуса пресмыкающегося.

Змея укусила мужчину 44 лет, который находился на пляже одной из баз отдыха.

После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригадой ЭМП пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  змея, укс, харьков
 
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