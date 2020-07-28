Мужчину укусила змея на пляже базы отдыха под Харьковом

ИНцидент произошел днем 27 июля.
В 14:22 в службу «103» поступил вызов в одно из сел Волчанского района по поводу укуса пресмыкающегося.
Змея укусила мужчину 44 лет, который находился на пляже одной из баз отдыха.
После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, бригадой ЭМП пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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