Коронавирус: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина

По состоянию на 27 июля в регионе не превышен ни один из показателей.
Данные, опубликованные сегодня на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствуют о том, что Харьковская область уже пятый день подряд соответствует критериям для ослабления карантина.
Так, по состоянию на 27 июля загруженность коек в регионе составляет 17,23% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 51,72 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,71% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -15,83% при норме менее 10%.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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