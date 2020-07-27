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27.07.2020  12:01   

У Харкові - 41 новий випадок захворювання на коронавірус

Станом на 27 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 544 випадки захворювання на коронавірус (26 липня - 2 503 випадки).


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 5 111 підозр на COVID-19, з яких 3 427 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 140 осіб, з них 132 - жителі Харкова. Також за цей час 1 996 пацієнтів одужали, 122 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 липня в Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 1 616 людей померли, 36 122 пацієнти одужали.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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