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26.07.2020  11:31   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5028 подозрения на COVID-19, в том числе 58 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 26 июля в области лабораторно подтвержден 3378 (+40 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 122 (+1 за сутки) человека скончались, 1954 (+74) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2503 (+34) человек.

При этом 118 случаев остается под подозрением (в Харькове – 114), 1532 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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