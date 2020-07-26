Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5028 подозрения на COVID-19, в том числе 58 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 26 июля в области лабораторно подтвержден 3378 (+40 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 122 (+1 за сутки) человека скончались, 1954 (+74) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2503 (+34) человек.
При этом 118 случаев остается под подозрением (в Харькове – 114), 1532 опровергнуто.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви.
Выходные будут жаркими, без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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