26.07.2020 11:31

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 5028 подозрения на COVID-19, в том числе 58 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 26 июля в области лабораторно подтвержден 3378 (+40 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 122 (+1 за сутки) человека скончались, 1954 (+74) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2503 (+34) человек.



При этом 118 случаев остается под подозрением (в Харькове – 114), 1532 опровергнуто.