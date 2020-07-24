Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 24 июля В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 июля В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.