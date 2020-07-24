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24.07.2020  14:03   

Коронавирус: Харьковщина в зеленой зоне

Второй день подряд все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина, находятся в норме.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по состоянию на 23 июля загруженность коек в регионе составляет 16,74% при норме быть менее 50%.

Охват тестированием – 40,00 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).

Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,92%  при норме меньше 11%.

Динамика заболеваемости составляет -14,68% при норме менее 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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