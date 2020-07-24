24.07.2020 14:03

Коронавирус: Харьковщина в зеленой зоне

Второй день подряд все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина, находятся в норме.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Так, по состоянию на 23 июля загруженность коек в регионе составляет 16,74% при норме быть менее 50%.



Охват тестированием – 40,00 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).



Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,92% при норме меньше 11%.



Динамика заболеваемости составляет -14,68% при норме менее 10%.