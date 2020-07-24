Коронавирус: Харьковщина в зеленой зоне

Второй день подряд все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина, находятся в норме.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, по состоянию на 23 июля загруженность коек в регионе составляет 16,74% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 40,00 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 9,92% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -14,68% при норме менее 10%.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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