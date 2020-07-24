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24.07.2020  12:17   

У Харкові - 65 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.


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Станом на 24 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 419 випадків захворювання на коронавірус (на 23 липня - 2 354 випадки).
 
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 902 підозри на COVID-19, з яких 3 276 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 129 осіб, з них 123 - жителі Харкова. Також за цей час 1 845 пацієнтів одужали, 121 - помер.
 
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 липня в Україні зафіксовано 972 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні - 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 1 571 людина померла, 34 886 пацієнтів одужало.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, заболквшие, пандемия, эпидемия
 
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