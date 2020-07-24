Обновленная карта грязных пляжей: список мест, не рекомендованных для купания

По состоянию на 24 июля под запрет для купания попали четыре объекта в городе и области.
По результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания Безлюдовского водохранилища в г. Харькове, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 при норме не более 5000 на литр).
В настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах зоны купания городского пляжа г. Изюм и Безлюдовского водохранилища в г. Харькове.
Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания КП «Змиев-жилье» в Змиеве на реке Северский Донец и Алексеевского лугопарка в Харькове, соответствуют нормативным требованиям.
Итак, не рекомендуются для купания пляжи:
– Безлюдовское хранилище, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9 500 при норме не более 5000 на литр)
– городской пляж г. Изюм на р. Северский Донец (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр).
– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 70 000 при норме не более 5000 на литр)
– пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 21 000 при норме не более 5000 на литр)
По результатам проверок составлена карта мест, не рекоменованных для купания, которая будет обновляться в течение сезона при получении новых результатов лабораторных исследований.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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