Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4902 подозрения на COVID-19, в том числе 80 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 24 июля в области лабораторно подтвержден 3276 (+73 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 121 (+1 за сутки) человек скончались, 1845 (+38) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2419 (+65) человек.
При этом 129 случаев остается под подозрением (в Харькове – 123), 1497 опровергнуто.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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