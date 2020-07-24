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24.07.2020  10:21   

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4902 подозрения на COVID-19, в том числе 80 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 24 июля в области лабораторно подтвержден 3276 (+73 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 121 (+1 за сутки) человек скончались, 1845 (+38) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2419 (+65) человек.

При этом 129 случаев остается под подозрением (в Харькове – 123), 1497 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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