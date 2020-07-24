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24.07.2020  09:20   

Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов

В Харькове исследовано 27 проб воды из каптажей природных источников.


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Не все образцы по санитарно-химическим показателям отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.

В течение I квартала 2020 года в воде из 4-х источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям.
Это источники:
парк «Юность»,
Петренки-1,
Петренки-3,
Китлярчин яр по ул. Бучмы (правая сторона).

Вода из каптажа источника в парке «Юность» не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения ПДК нитратов и общей жесткости.

Тэги:  источник, вода, проверка, харьков
 
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