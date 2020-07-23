23.07.2020 15:58

Європейські міста обговорили ситуацію з коронавірусом (ФОТО)

Онлайн-зустріч міст-партнерів на тему боротьби з COVID-19 відбулася сьогодні, 23 липня, за ініціативою мерії міста Кутаїсі (Грузія).



//city.kharkov.ua

У zoom-конференції взяли участь представники міст Валка (Латвія), Каунас (Литва), Познань (Польща), Тарту (Естонія), Ясси (Румунія), Унгень (Молдова), Дніпро, Суми.

Харків на зустрічі представляла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка розповіла про ті заходи, які були вжиті у місті для боротьби з коронавірусом.

«Найбільше нас насторожувала безсимптомна форма захворювання, коли людина є носієм вірусу, але не здогадується про це. Тому ми максимально зменшували мобільність громадян, перш за все тих, хто мав хоч якісь підозри на захворювання. Ми намагалися не допускати скупчення людей і звести їхні контакти до мінімуму», - зазначила віце-мер.

За її словами, у Харкові було створено 18 мобільних бригад, які за час карантину зробили 5,5 тис. виїздів і взяли 9 тис. зразків біоматеріалу для досліджень. Зараз підтверджено понад 2300 випадків COVID-19, серед них - у 176 медичних працівників та 92 дитини. При цьому 488 осіб перебувають на самоізоляції, 195 - лікуються амбулаторно, 300 - госпіталізовані до стаціонарів.

«Спочатку вважалося, що на коронавірус хворіють люди старше 60 років, але реальність виявилася зовсім іншою. З усіх хворих 21% - це люди від 20 до 40 років, 44% - від 40 до 60 років і 34% - старше 60. Зараз у нас іде повільне зростання позитивних результатів, але це пояснюється збільшенням кількості обстежень: проведено понад 30 тис. ПЛР-тестів і майже 34 тис. ІФА-тестів», - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

Під час онлайн-зустрічі заступник міського голови також розповіла про підтримку соціально вразливих категорій населення, зокрема, про те, що у Харкові було роздано 220 тис. продуктових наборів одиноким пенсіонерам та малозабезпеченим громадянам.

«Нам дуже допоміг великий бізнес, завдяки якому вдалося закупити апарати ШВЛ, рентген-апарати, медикаменти, засоби індивідуального захисту тощо. Представники малого і середнього бізнесу шили маски, щитки, халати, комбінезони - те, що було потрібно медикам у той час. Дуже допомагали громадські організації та волонтери. А сьогодні нам треба зробити все, щоб створити нові робочі місця, щоб допомогти нужденним, у тому числі численним переселенцям, які живуть у Харкові», - зазначила віце-мер.