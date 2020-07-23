23.07.2020 12:32

Харьков вписался в показатели послабления карантина

По состоянию на 23 июля в Харьковской области находятся в норме все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Так, загруженность коек в регионе составляет 17,18% при норме быть менее 50%.



Охват тестированием – 49,07 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).



Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,57% при норме меньше 11%.



Динамика заболеваемости составляет -7,25% при норме менее 10%.