Харьков вписался в показатели послабления карантина

По состоянию на 23 июля в Харьковской области находятся в норме все четыре показателя показатели, необходимые для ослабления карантина.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, загруженность коек в регионе составляет 17,18% при норме быть менее 50%.
Охват тестированием – 49,07 на 100 тысяч населения (должно быть более 24 на 100 тысяч).
Процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 10,57% при норме меньше 11%.
Динамика заболеваемости составляет -7,25% при норме менее 10%.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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