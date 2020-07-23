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23.07.2020  12:15   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4822 подозрения на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 23 июля в области лабораторно подтвержден 3203 (+65 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 120 (+1 за сутки) человек скончались, 1807 (+59) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 2354 (+51) человек.

При этом 142 случая остается под подозрением (в Харькове – 134), 1477 опровергнуто.\

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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