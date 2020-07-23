Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4822 подозрения на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 23 июля в области лабораторно подтвержден 3203 (+65 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 120 (+1 за сутки) человек скончались, 1807 (+59) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2354 (+51) человек.
При этом 142 случая остается под подозрением (в Харькове – 134), 1477 опровергнуто.\
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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