23.07.2020 12:15

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4822 подозрения на COVID-19, в том числе 91 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 23 июля в области лабораторно подтвержден 3203 (+65 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 120 (+1 за сутки) человек скончались, 1807 (+59) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2354 (+51) человек.



При этом 142 случая остается под подозрением (в Харькове – 134), 1477 опровергнуто.\