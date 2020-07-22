22.07.2020 18:52

До кінця літа усі терапевти зможуть проводити відеоприйоми пацієнтів

Усі лікарі первинної ланки (терапевти або сімейні лікарі) харківських поліклінік отримають можливість проводити відеоприйоми пацієнтів уже до кінця літа.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 22 липня 2020 року, повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, зараз такі відеоприйоми вже проводять понад 300 харківських лікарів. Зазвичай до послуг відеозв'язку вдаються, коли потрібно виписати рецепт за програмою «Доступні ліки», отримати направлення на діагностику чи аналізи, а також у випадку повторного прийому.

«Звичайно ж, традиційний прийом ніхто не відміняв, і він є вкрай важливим. Але в багатьох випадках харків'яни тепер зможуть не витрачати час і поговорити з лікарем через відеозв'язок. Щоб потрапити на відеоприйом, необхідно на сайті Helsi.me вибрати свого терапевта або сімейного лікаря, натиснути «Зареєструватися на прийом», вибрати «Відеоприйом», час і дату консультації, і в зазначений час бути зі смартфоном або перед комп'ютером із увімкненою камерою, щоб спілкуватися з лікарем дистанційно», - зазначив Олег Дробот.

Він також повідомив, що багато лікарів уже самі звертаються з проханнями підключити їх до відеоприйомів, оскільки це набагато зручніше, особливо в умовах карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу.