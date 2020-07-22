+1 смерть от коронавируcа: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4731 подозрения на COVID-19, в том числе 75 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 22 июля в области лабораторно подтвержден 3138 (+55 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 119 (+1 за сутки) человек скончались, 1748 (+45) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 2303 (+44) человек.
При этом 150 случаев остается под подозрением (в Харькове – 142), 1443 опровергнуто.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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