22.07.2020 10:12

+1 смерть от коронавируcа: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 4731 подозрения на COVID-19, в том числе 75 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 22 июля в области лабораторно подтвержден 3138 (+55 за сутки) случаев COVID-19.



В том числе 119 (+1 за сутки) человек скончались, 1748 (+45) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 2303 (+44) человек.



При этом 150 случаев остается под подозрением (в Харькове – 142), 1443 опровергнуто.