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22.07.2020  09:23   

Медики назвали первый признак коронавируса

Сыпь в ротовой полости может быть первым симптомом инфицирования коронавирусом нового типа.


// Facebook

К такому выводу пришли итальянские и британские ученые. Красные точки на слизистой оболочке рта были обнаружены у 29% зараженных пациентов.

При этом сыпь появлялась за два дня до проявления других симптомов.

По данным специалистов Лондонского Королевского колледжа, характеристика высыпаний именно при COVID-19 может способствовать лучшей диагностике зараженных.
 
«Во время исследований у каждого 11-го пациента с диагнозом коронавирус обнаружили характерная сыпь, который вызвал зуд и раздражение. Оказалось, сыпь при коронавируса проявляется наличием пятен красного цвета или мелких высыпаний на коже. Сыпь появляется на коже в двух случаях: из-за воспаления в организме или из-за слишком высокой активности иммунной системы в ответ на вторжение вируса», – говорится в выводах Лондонского Королевского колледжа.
 
Окончательный вердикт относительно этого симптома ученые пока не готовы обнародовать, говоря о необходимости более тщательного исследования. Также они отметили сложность осмотра ротовой полости вероятных больных COVID-19 с точки зрения безопасности.

Тэги:  коронавирус, карантин, сыпь, признак
 
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