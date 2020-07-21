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21.07.2020  15:32   

В полуфабрикатах из Польши нашли сальмонеллу

Госпотребслужба просит сообщить в случае поступления опасной партии в торговые точки Харьковщины.


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16 июля система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) разослала сообщение о выявлении Salmonella Enterica ser. Enteritidis (presence 25 / G) и enterica ser. Infantis (presence / 25g) в замороженных маринованных куриных стрипсах из Польши. Продукт произведен Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранился Pago Sp. Z o. O., PL 14321108 WE, Błonie.

В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управления (отделы) и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, сальмонелла, харьков
 
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