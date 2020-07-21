21.07.2020 14:34

Харьков снова не вписался в параметры ослабления карантина

По состоянию на 21 июля превышен один из показателей.



// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,45% при норме меньше 11%.



Три других показателя находятся в пределах нормы:



– загруженность коек: 18,22% при норме менее 50%;



– охват тестированием: 45,69 при норме более 24 на 100 тысяч населения;



– динамика роста выявления заболеваний: 5,08% при норме меньше 10%.