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21.07.2020  14:34   

Харьков снова не вписался в параметры ослабления карантина

По состоянию на 21 июля превышен один из показателей.


// Facebook

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,45%  при норме меньше 11%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 18,22% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 45,69 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– динамика роста выявления заболеваний: 5,08% при норме меньше 10%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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