Харьков снова не вписался в параметры ослабления карантина

По состоянию на 21 июля превышен один из показателей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, процент выявления заболевших СOVID-19 составляет 11,45% при норме меньше 11%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 18,22% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 45,69 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– динамика роста выявления заболеваний: 5,08% при норме меньше 10%.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
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