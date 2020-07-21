У Харкові зафіксовано близько 2260 випадків захворювання на коронавірус

Станом на 21 липня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 259 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 656 підозр на COVID-19, з яких 3082 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 152 особи, з них 144 - жителі Харкова. Також за цей час 1 703 пацієнти одужали, 118 - померли.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, 1 518 осіб померли, 32 199 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби.
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