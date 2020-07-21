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21.07.2020  16:07   

У Харкові зафіксовано близько 2260 випадків захворювання на коронавірус

Станом на 21 липня у Харкові з початку епідемії зареєстровано 2 259 випадків захворювання на коронавірус.


// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 656 підозр на COVID-19, з яких 3082 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 152 особи, з них 144 - жителі Харкова. Також за цей час 1 703 пацієнти одужали, 118 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, 1 518 осіб померли, 32 199 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби.

Источник:   ХМР
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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